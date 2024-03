Der Mangel an Arbeitskräften und der Bedarf an mehr Effizienz führen zu einer großen Nachfrage nach intelligenter Automatisierungstechnik und Robotik in der Fertigung sowie Logistik. Durch die Entwicklung auf Basis der NVIDIA-Robotikplattform für Edge AI trägt Rockwell dazu bei, AMRs - durch die jüngste Übernahme von OTTO Motors - und Prozessautomatisierungsanwendungen für Industriekunden verfügbar zu machen.



Eine kürzlich von Rockwell Automation durchgeführte Kundenumfrage zeigt, dass Hersteller KI für die wichtigste Funktion halten, um zukünftig große Geschäftsergebnisse zu erzielen. Tatsächlich erwarten 83 Prozent der befragten Hersteller, dass sie im Jahr 2024 GenAI in ihren Betrieben einsetzen werden.



Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist NVIDIA nun offizielles Mitglied des Rockwell Automation PartnerNetwork. Das bedeutet, dass die Kunden von Rockwell die Anwendungen von NVIDIA nutzen können, um ihre Abläufe widerstandsfähiger, flexibler und nachhaltiger zu gestalten.