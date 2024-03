Ein 6-gassiges OSR Shuttle Evo-System versorgt 8 ergonomische Ware-zum-Mann-Arbeitsplätze der Serie Pick-it-Easy. Zusätzlich werden Schnelldreher direkt von der Palette und aus Durchlaufregalen kommissioniert. Diese werden direkt vom OSR Shuttle Evo versorgt. Die Kommissionierung erfolgt in Mehrwegbehältern, die automatisch nach Liefertouren sortiert, gestapelt, bebildert und etikettiert werden. Nach der Auslieferung schicken die Sonepar-Kunden die leeren Behälter zurück ins Lager, wo sie vollautomatisch aufbereitet und wieder für die Kommissionierung bereitgestellt werden. Ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit ist die Einsparung von Verpackungsmaterial.



Abgestimmt auf die innovative Hardware setzt KiSoft auch auf modernste Lagerlogistik-Software. Ein Werkzeug ist die Simulationssoftware KiSoft Sandbox. Mit ihrer Hilfe ist eine virtuelle Simulation und Erprobung aller Lagerprozesse vor der Inbetriebnahme möglich. „Die virtuelle Inbetriebnahme spart Zeit, sowohl bei der Installation als auch in der Hochlaufphase. Darüber hinaus können Änderungen an der Software zu einem späteren Zeitpunkt schneller und sicherer eingespielt werden“, erläutert Heinz Stiglmayr, Key Account Manager bei KNAPP, die Vorteile von KiSoft Sandbox.