Die vom Helmholtz-Zentrum Hereon entwickelte Versuchsanlage zur Abtrennung von CO2 aus Industriegasen mittels Membranverfahren wurde Anfang Dezember bei den Dillinger Hüttenwerken erfolgreich in Betrieb genommen. Im Rahmen des Projektes MemKoWI werden in den kommenden Monaten zunächst verschiedene Versuche durchgeführt, um die großtechnische Anwendbarkeit der CO2-Abtrennung aus Kraftwerksrauchgas und anschließend aus Hochofengichtgas zu erproben.

Ziel ist es, die Voraussetzungen für die Abtrennung von CO2 aus industriellen Großanlagen wie der Stahlproduktion zu schaffen. Das abgetrennte CO2 kann dann z.B. als Rohstoff in anderen Industrien eingesetzt werden und so den CO2-Ausstoß bei der Stahlproduktion deutlich reduzieren.



Um dieses Ziel zu erreichen, werden verschiedene polymere und keramische Membranmaterialien in unterschiedlichen Konfigurationen getestet und die gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um die Membrantechnologien weiter zu optimieren. In einer späteren Projektphase soll bei Dillinger eine Versuchsanlage zur Wasserstoffabtrennung aus Hochofengichtgas und Koksofengas entstehen.