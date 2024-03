Mit der Lizenzvereinbarung erhält das chinesische Unternehmen die Exklusivrechte für die Herstellung und den Vertrieb von zertifizierten Flugautos, die mit der Spitzentechnologie von KleinVision ausgestattet sind, in einem bestimmten geografischen Gebiet. Die Jianxin Group ist bereit, diese bahnbrechende Technologie einzusetzen, um die Transportstandards in China neu zu definieren.



"Wir freuen uns, den Verkauf der Lizenz für unsere zertifizierte Flugauto-Technologie an dieses angesehene chinesische Unternehmen bekannt geben zu können", sagte Stefan Klein, Vorstandsvorsitzender von KleinVision. "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, den weltweiten Zugang zu revolutionären Mobilitätslösungen zu erweitern und den Fortschritt in der Branche voranzutreiben", ergänzt Anton Zajac, Mitbegründer von KleinVision.