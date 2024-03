Der aktuelle Stellenabbau sei auf die wetter- und teuerungsbedingte schwächere Nachfrage zurückzuführen, sagte Föttinger. Während das Alpingeschäft nicht ganz so schlecht gelaufen sei, sei es im nordischen Bereich "dramatisch eingebrochen", so Föttinger. So hielten sich die traditionell kaufkräftigen Kunden in Skandinavien mit Neuanschaffungen sehr zurück. Nach dem Hoch während der Pandemie sei auch die Nachfrage nach Tourenski, die rund 15 Prozent des Alpinumsatzes ausmachen, extrem zurückgegangen.



Fischer Sports beschäftigt 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 450 arbeiten in Ried, rund 800 in der Ukraine, 50 in weiteren Niederlassungen außerhalb Österreichs. 80 Prozent der Produkte - darunter Eishockeyschläger, Langlaufschuhe, Skischuhe, Bindungen und Sprungski - gehen in den Export.