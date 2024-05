Zur Tomandl-&-Gattinger-Crew zählt dabei seit kurzem ein neuer Mitarbeiter: Beim Weld- Space 4.0 vom deutschen Hersteller Demmeler handelt es sich um einen Cobot für automatisiertes Schweißen im Pendelbetrieb. Der digitale Schweißer arbeitet auf 0,1 Millimeter genau an bis zu vier Stationen. Umwelt und Mitarbeitende werden nicht belastet: Die Arbeit erfolgt im geschlossenen Raum, Rauch und Gase werden automatisch abgesaugt.

Besonderes Plus: Für Überstunden und Schichtdienste wird kein Zuschlag fällig. Im Gegenteil, je länger der Cobot seiner Arbeit nachgeht, umso schneller rentiert er sich. Gattinger betont das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die entsprechend rasche Amortisation. „Wir hatten kürzlich den Arbeitsinspektor im Betrieb, auch er war begeistert vom Weld- Space 4.0“, erzählt der Unternehmenschef. Selbiges gilt für die Mitarbeitenden, die sich weder dem Lichtbogen noch Rauch oder Staub aussetzen. Auch Schweißarbeiten an schwer zugänglichen Stellen kann man getrost dem Cobot-Kollegen überlassen.

„Die Bedienung der digitalen Schweißzelle von Demmeler erfolgt intuitiv. Für die Einschulung genügen nach unserer Erfahrung rund zehn Stunden“, erzählt Martin Mörtl. Mörtl ist Vertriebsrepräsentant und Projektleiter Technik bei Rath & Co., einem führenden Fachhandelshaus in den Bereichen Werkzeug Werkzeugnormalien, Spanntechnik, Positionieren, Manipulieren, Filtration, Markiersysteme sowie Norm- und Bedienteile. Nebst dem eigenen Warenlager überzeugt der Anbieter durch kurze Lieferzeiten sowie durch Systemlösungen, die mithilfe des eigenen Außendienstes in Österreich und Ungarn passgenau auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten werden. Rath vertreibt die Produkte namhafter Marken, darunter exklusiv jene von Demmeler, des Erfinders des 3D-Schweißtisches.