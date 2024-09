Der weltgrößte Autobauer will nun im Jahr 2026 lediglich eine Million Elektroautos herstellen. Bisher hatte Toyota 1,5 Millionen E-Fahrzeuge als Ziel ausgegeben. Die Japaner hatten im vergangenen Jahr rund 100.000 Elektro-Fahrzeuge verkauft, was etwa einem Anteil an den weltweiten Verkäufen von einem Prozent entspricht. Ein Sprecher von Toyota wollte den Nikkei-Bericht zunächst nicht kommentieren.

Mit dieser Entwicklung liegt der japanische Konzern im weltweiten Trend. Nachdem die Nachfrage nach Elektroautos in den vergangenen Jahren stetig gestiegen war, schwächte sie sich 2024 auch in Deutschland deutlich ab. Während 2023 noch 18,4 Prozent aller Neuzulassungen auf batteriebetriebene Fahrzeuge entfielen, waren es im ersten Halbjahr dieses Jahres nur noch 12,5 Prozent. 2020 war dies der niedrigste Wert.