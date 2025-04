Der neue bürstenbehaftete Motor 1627 GXR mit Kupfer-Graphit-Kommutierung möchte den Anforderungen moderner Antriebslösungen mit hoher Leistung sowie einer breiten Auswahl an Ausstattungsoptionen gerecht werden. Er bietet flexible Spannungsvarianten von 4,5 V bis 24 V und verschiedene Lagerkonfigurationen. Zudem lässt sich der Motor individuell anpassen – von Modifikationen an Front- und Rückwellen bis hin zu Optionen für den Einsatz in Vakuum- oder Hochtemperaturumgebungen.

Eine optimierte Rotorwuchtung soll für einen besonders ruhigen Lauf sorgen und zur Langlebigkeit der Motoren beitragen. Die hexagonal angelegte Wicklung mit hohem Kupferfüllfaktor und einem optimierten Geradanteil sowie Magnete hoher Güte sind für Temperaturstabilität und bessere Gesamtperformance zuständig.

Neue Größe 1627 SXR

Über diese Eigenschaften verfügt auch die neue Größe der edelmetallkommutierten SXR-Familie – zu den bereits erhältlichen 1218 und 1228 SXR kommt jetzt noch die neue Version in der Größe 1627 SXR. Laut Faulhaber verfügt sie über ein "herausragendes Leistungs-/Volumenverhältnis" und eignet sich für Anwendungen im Hightech-Bereich. Alle Komponenten der SXR- und GXR-Serie sind RoHS-konform und die elektrischen Anschlüsse bieten verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten.

Die GXR-Motoren sowie SXR-Motoren können mit den Metall-Planetengetrieben der Familie GPT kombiniert werden. Das neu präsentierte, durchmesserkonforme 16GPT wurde speziell für anspruchsvolle Applikationen mit begrenztem Bauraum entwickelt. Die optimierte Konstruktion soll hohe Geschwindigkeiten garantieren, sodass der gesamte Drehzahlbereich des Motors genutzt werden kann. Dabei soll die stabile Bauweise dafür sorgen, dass extreme Kräfte zuverlässig übertragen und größere Lasten problemlos bewältigt werden können.

Lesetipp: Faulhaber: Neuer Motion Controller für verschiedene Motor-Technologien