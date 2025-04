Für die unterschiedlichen Anwendungsfälle gibt es reine Spezialisten – zum Beispiel eine Rohr- oder Träger-Schneidanlage – sowie Allrounder, die mehrere Funktionen in einer Maschine vereinen. Auch unterschiedliche Schneidverfahren können auf einer Anlage kombiniert werden: so sind weltweit vielfach 2D- oder 3D-Schneidsysteme zur Bearbeitung mittels Plasma-, Autogen-, Laser- oder Wasserstrahltechnologie in unterschiedlichen Variationen im Einsatz.

Die sollen nicht nur die nötige Flexibilität schaffen, sondern den Anwendern auch dabei helfen, Produktionszeit und damit Produktionskosten einzusparen. Denn wer auf einer Anlage Bohrungen und Gewinde einbringt, Konturen und/oder Fasen ins Blech schneidet, kann Logistik in der Produktion oder mehrfaches Einrichten von Bauteilen sparen.

Die Herausforderung dabei ist es, diese unterschiedlichen Technologien an verschiedenen Werkstücken prozesssicher abzubilden. MicroStep hat Technologien entwickelt, die weltweit im Einsatz sind. Sie sollen dabei helfen, dass CNC-Schneidsysteme dauerhaft stabil und präzise ihre flexiblen Stärken ausspielen können – beispielsweise die patentierte, automatische Kalibriereinheit "ACTG". Diese wird in kleinen und mittelständischen Metallbaubetrieben verwendet sowie in großen Unternehmen wie Bosch, Doppelmayr, Lürssen, Stürmsfs, Kasag Swiss, Marti Technik oder GEA.

