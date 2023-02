Die Sauter GmbH wurde 1948 als Gravieranstalt gegründet. Das Herstellen von Schildern und Frontplatten sowie kundenspezifischer Gravuren auf Metall war und ist ihr Spezialgebiet. Mittlerweile hat sich der Handwerksbetrieb zum Technologiecenter für Werkzeug- und Formenbau, Funkenerosion und Graviertechnik weiterentwickelt. Das familiengeführte Unternehmen bearbeitet gehärtete Metalle mikrometergenau mittels Funkenerosion, fertigt Präzisionsteile nach Kundenzeichnung, stellt hochpräzise Kunststoff- Spritzgussformen sowie Umformwerkzeuge her.



Werkstoffherstellung aus unterschiedlichen Materialien

Im hauseigenen Technologiecenter stellen die Experten unterschiedliche Geometrien und Formen bis zu einer Aufnahmegröße von 500 x 500 mm her und decken damit alle gängigen Größen ab. Sie können verschiedenste Werkstoffe wie Titan und V4A sowie Nickel, Alloy und Inconel Legierungen bearbeiten und anspruchsvollste Materialien wie Titan mittels CNC-Hochgeschwindigkeitsfräsen in Kombination mit Funkenerosionsverfahren präzise in die gewünschte Form bringen.