Apogee Power Suit von German Bionic.

Der Hersteller beschreibt das neue Exoskelett als seinen leichtesten und vielseitigsten KI-basierten Kraftanzug. Damit soll es zusätzliche Einsatzbereiche eröffnen. Der Anzug ist staub- und wasserdicht und entlastet den unteren Rücken bei jeder Hebebewegung mit bis zu 30 Kilogramm. Mit einer aktiven Laufunterstützung soll er zusätzlich Ermüdungserscheinungen minimieren. Er lässt sich unkompliziert in Arbeitsabläufe integrieren. Einsatzgebiete sind beispielsweise in der Logistik, in der Produktion oder auch im Gesundheitswesen.

Foto: German Bionic