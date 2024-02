Es kann schnell teuer werden, wenn Maschinen in der Industrie ausfallen. Mit Hilfe modernster Sensorik und KI sollen Probleme bereits erkannt werden, bevor sie langwierige Reparaturen zur Folge haben. Damit beschäftigt sich ein neues Josef-Ressel-Zentrum an der FH Joanneum in Kapfenberg. Geleitet wird es von Joachim Schauer. Er untersucht, wie Zeitreihendaten aus Sensormessungen Fehler erkennen, Vorhersagen verbessern und Maschinen ausfallsicherer machen.



Ziel des Zentrums in Kapfenberg ist die Entwicklung von Methoden und Modellen zur Vorhersage von zukünftig auftretenden Fehlern in Produktionsprozessen auf Basis von Zeitreihendaten. Der Fokus liegt dabei auf jenen Fehlern, die zu einem Totalausfall der Produktion oder zu fehlerhaften Produkten führen würden. Wenn diese vorhergesagt werden können, kann das zugrunde liegende Problem durch geeignete Gegenmaßnahmen wie Anpassung der Maschineneinstellungen oder vorbeugende Wartung verhindert werden.