Der Binder überträgt hohe Schneidkräfte und hält die schneidenden Diamanten lange im Verbund. Das bedeutet lange Standzeiten. Erreicht wird das durch eine geschickte Kombination neuer Rohstoffe des Bindermaterials, sowie einer angepassten Brandführung im Herstellprozess. Dabei werden die temperaturempfindlichen Diamanten optimal ummantelt und sehr fest eingebunden.



Die gezielt abgestimmte Porosität des Schleifkörpers der Serie SKYTEC XD-2 bringt viel Kühlmittel an die Bearbeitungsoberfläche. Das sorgt nicht nur für kühlen Schnitt, sondern bietet auch reichlich Raum für die Spanabfuhr. Die beim Abtrag zwangsläufig entstehende Hitze wird schnell abgeführt. Dadurch können die im Schleifprozess auftretenden Temperaturen trotz hoher Schleifleistung niedrig gehalten werden, was einerseits die schneidenden Diamanten schont und andererseits eine thermische Überlastung des Werkstückmaterials vermeidet.



Die eingesetzten Diamantsorten kennzeichnen sich durch eine besondere Kornform aus, die einerseits eine feste Einbindung in das Bindersystem gewährleistet. Das hält die Diamanten lange im Verbund und begünstigt eine lange Standzeit der Schleifscheibe. Andererseits sorgt diese spezielle Kornform für aggressive Schneidkanten am Diamanten und gewährleistet so einen deutlich erhöhten Materialabtrag gegenüber anderen Systemen im Schleifprozess. Die Festigkeitskennwerte der neuen Diamantsorte sind einzigartig und finden ausschließlich bei der Bearbeitung von Superhartstoffen Anwendung.