„BetreiberInnen können mithilfe der Zustandsdaten reagieren, lange bevor ein ungeplanter Anlagenstillstand sich auch nur andeutet. Die Auswertung

erleichtert dem/der AnwenderIn die Abschätzung vorbeugender

Instandhaltungsmaßnahmen, die Vermeidung eines eventuell bevorstehenden Ausfalls sowie die kontinuierliche Optimierung des Regelventils," so Hofmann.



Auf der ACHEMA 2022 präsentiert Schubert & Salzer Control Systems den

IO-Link-kompatiblen Stellungsregler 8049 erstmals dem Fachpublikum. Vom 22. bis zum 26. August stehen die Ventilspezialisten an Stand F46 in

Halle 11.1 für alle Fragen zur IO-Link-Technologie und deren

Einsatzmöglichkeiten bereit.

Über Schubert & Salzer Control Systems

Als stark wachsendes Hightech-Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt Schubert & Salzer Control Systems hochpräzise Regel- und Absperrventile für den industriellen Einsatz in verfahrenstechnischen Prozessen. Hinsichtlich Energieverbrauch, Lebensdauer und Geräuschentwicklung zählen Ventile von Schubert & Salzer heute zu den effizientesten am Markt. Ihre kompakte Bauweise und hohe Regelgüte minimieren den Aufwand bei Installation und Instandhaltung und sorgen für hohe Betriebs- und Prozesssicherheit bei außergewöhnlich langen Standzeiten.



Zum Einsatz kommen die Ventile in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie bei der Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken, außerdem bei der Herstellung von Kunststoffen, Stahl, Glas oder Papier sowie in der Textilindustrie. Überall wo flüssige, dampf- bzw. gasförmige Medien geregelt und abgesperrt werden müssen, bietet Schubert & Salzer Control Systems eine passende Anwendung.

