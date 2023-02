Produkt : Neue Bandzüge für saubere Umgebungen

Konecranes brachte 13 neue Bandzug-Modelle auf den Markt. Aufgrund der schmiermittelfreien Polyester-Hebegurte sind sie für den Einsatz in Umgebungen geeignet, in denen Hygiene essenziell ist. Wie viel sie tragen und was die Gurte sonst noch können, lesen Sie im Beitrag.