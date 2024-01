Derzeit werde nur ein Prozent der jährlich mehr als 100 Milliarden produzierten Kleidungsstücke recycelt, heißt es in einer Aussendung der Christian Doppler Gesellschaft (CDG). Es bestehe "dringender Handlungsbedarf". Im Rahmen des auf fünf Jahre angelegten Forschungsprojektes sollen Lösungen für eine deutliche Steigerung dieser Quote entwickelt und die schonende Trennung von Baumwoll-Polyester-Mischgeweben, die mengenmäßig den größten Anteil an Textilfasern ausmachen, untersucht werden.

Damit leiste man auch einen Beitrag zum europäischen Klimaschutzpaket "Green Deal" im Bereich der textilen Kreislaufwirtschaft, so Christian Schimper, Leiter des neuen Zentrums. Er verwies auf ein Team von Experten aus verschiedenen Forschungsbereichen wie Cellulosechemie, Künstliche Intelligenz oder Circular Design.