Seit 40 Jahren arbeitet Helmut Weirather als Frässpezialist am österreichischen Standort Lechaschau. Er begann am 1. September 1982 als Fräser im Unternehmen. Er begleitete MULTIVAC auf der Entwicklungsreise von einem mittelständischen Familienunternehmen zu einer global erfolgreichen Unternehmensgruppe mit über 80 Tochtergesellschaften. Fast genauso lang, nämlich seit 35 Jahren, arbeiten Johannes Hosp in der Montageleitung und Reinhold Jäger in der Instandhaltung. Seit 25 Jahren Reinhard Martin im Werkzeugmanagement und Andreas Seidel in der Beschaffungsleitung. Und seit zehn Jahren Michael Will, Roland Burghold und Sandro-Joseph Keuschnigg in der Montage, Fabian Scheiber im Werkzeugmanagement, Andreas Grießer, Rebekka Stadler und Florian Hammerle im Fräsbereich, Stefan Rauchnagl in der Messerfertigung und Carmen Gerber in der Beschaffung. „Wir bedanken uns für die vielen produktiven Ideen, die sie seit Jahren zum Unternehmenswachstum beisteuern. Dieser kreative Input ist ein wertvolles Gut für eine erfolgreiche Zukunft von MULTIVAC", sagt Lau.