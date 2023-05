Die Trocknung von Sägespänen und Hackschnitzeln ist für die Bereitstellung von Biomasseenergie unerlässlich. Damit dafür möglichst wenig Energie im Herstellungsprozess benötigt wird, stattet Mühlböck die Bandtrocknertechnologie mit seinem effizienten Wärmerückgewinnungssystem 1003 Premium aus. Je nach Anlagenauslegung ist laut dem Hersteller eine Energieeinsparung in der Holztrocknung von bis zu 50 % im Vergleich zu klassischen Trocknungssystemen möglich.



Der Ökoenergieanbieter Cycleenergy hat sich dazu entschieden, sein neuestes Pelletwerk in Aschach an der Donau wieder mit einem Bandtrockner von Mühlböck auszustatten. Cycleenergy betreibt derzeit vier Biomassekraftwerke und drei Pelletwerke in Österreich und Deutschland. Schon im 2017 errichteten Werk im niederösterreichischen Gresten läuft ein Mühlböck Bandtrockner. „Das war der erste Bandtrockner von Mühlböck überhaupt“, erinnert sich Christoph Bruckner, technischer Leiter bei Cycleenergy. Seit diesem Projekt hat sich eine enge Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen entwickelt. Cycleenergy habe sich zum Ziel gesetzt, nicht nur Holz zur Stromproduktion zu verfeuern: „Wir wollen den Gesamtwirkungsgrad unserer Anlagen hochhalten“, betont Bruckner, „also neben Strom auch Wärme aus der Region für die Region produzieren, und dabei sehr genau auf die Effizienz und Nutzung aller Temperaturniveaus im Prozess achten.“

Und da komme das Trockner-Konzept von Mühlböck ins Spiel, das vor allem in Aschach an der Donau seine volle Leistungsfähigkeit entfaltet. Um das Pelletwerk etwa fünf Kilometer vom Standort der eigenen KWK-Anlage wirtschaftlich betreiben zu können, sei ein hocheffizienter Bandtrockner unerlässlich, sagt Bruckner: „Mühlböck ist für uns in dieser Technologie aktuell führend, daher war unser Partner für dieses herausfordernde Projekt von Beginn an klar. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage – von der grünen Wiese bis zum fertigen Werk – war insgesamt eine große Challenge. Mit Mühlböck konnten wir das Vorhaben aber in kurzer Zeit erfolgreich realisieren.“