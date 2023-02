Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit oder Vibrationen sind die Feinde elektrischer und elektronischer Komponenten. Steigt zum Beispiel die Temperatur im Schaltschrank wegen unzureichender Kühlung an, werden Fehlfunktionen oder gar Ausfälle immer wahrscheinlicher. Schlimmstenfalls kann dann eine ganze Produktionslinie stillstehen – mit beträchtlichen finanziellen Folgen.



Besonders schwer zu beheben sind Fehlerursachen, die nur sporadisch auftreten, zum Beispiel bei kurzzeitigen Temperaturerhöhungen. So ist es möglich, dass nur alle paar Tage um die Mittagszeit die Sonne durch ein Hallenfenster scheint und dabei den Schaltschrank zusätzlich heizt. In solchen Fällen kann ein Schaltschrank-Monitoring sehr hilfreich sein.

Das Modul I/O-Modul X20CMR011

Eine entsprechende Messbox im Schaltschrank zu installieren, ist jedoch relativ aufwändig. Das Modul I/O-Modul X20CMR011 wird genauso wie andere Module auf der Hutschiene angebracht. Schon stehen die Daten in der Applikation zur Verfügung. Das ist sowohl bei neuen als auch bei Bestandsmaschinen mit B&R-Automatisierungstechnik möglich. Zusätzliche Verdrahtung oder weitere Hardware sind nicht notwendig.

Funktionen des Moduls: Controlling & Datenspeicher

Das Überwachungsmodul misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und über einen integrierten Beschleunigungssensor auch Vibrationen. Die Daten können jederzeit von der Applikation ausgelesen werden, zum Beispiel für Serviceeinträge oder Meldungen.



Gewisse Daten können auch im internen Speicher des Moduls abgelegt werden, zum Beispiel Minimal- und Maximalwerte, sowie die Verweildauer in einem gewissen Wertebereich. Der interne Speicher der Module funktioniert ohne Batterie, ist also wartungsfrei. Die Werte bleiben sogar dann erhalten, wenn die Steuerung getauscht werden sollte.



Das Modul bietet die Möglichkeit, externe Sensoren an zwei digitalen Eingängen anzuschließen, zum Beispiel Türkontakte. Dann lässt sich nachvollziehen, ob die Schaltschranktür geöffnet ist. Für externe Temperaturfühler stehen zwei PT1000-Eingänge zur Verfügung. Somit kann eine Warnleuchte angeschlossen werden. Dann sieht man vor Ort auf einen Blick, wenn veränderte Bedingungen den Schaltschrank schädigen könnten.

Weitere Nutzungsmöglichkeiten

Mit dem Überwachungsmodul hält sich der Aufwand für ein Schaltschrankmonitoring in Grenzen. Die elektrischen und elektronischen Komponenten sind ausreichend geschützt.



Auch der/die MaschinenbauerIn kann wertvolle Informationen gewinnen. Man kann u.a. nachvollziehen, unter welchen Bedingungen Schaltschränke arbeiten, welche Temperaturen am Standort wirklich herrschen, wie hoch die Lufttemperatur ist oder wie oft die Schaltschranktür geöffnet wird. Vorbeugende Wartungsmaßnahmen sind ebenso möglich wie zukünftige Produktoptimierungen.



Nicht zuletzt ist es wesentlich einfacher mit Reklamationsforderungen umzugehen. Anhand der gespeicherten Daten lässt sich feststellen, wenn eine Fehlbedienung vorlag. So können unberechtigte Reklamationsforderungen relativ schnell zurückgewiesen werden.