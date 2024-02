Als eines der ersten Werke im europäischen Produktionsverbund von Mondelēz International deckt es ab Herbst 2024 seinen Produktionswarmwasserbedarf mit zwei modernen Großwärmepumpen. Jede dieser Pumpen wird rund 750 kW leisten. Für einen hocheffizienten Betrieb der Wärmepumpen sorgt die intelligente Nutzung der Abwärme aus den bestehenden Produktionsprozessen. Das Ergebnis ist eine Reduzierung des Gasverbrauchs am Standort um bis zu 65 Prozent. Diese Einsparung entspricht dem Durchschnittsverbrauch von rund 760 österreichischen Privathaushalten mit Primärenergie Erdgas. Mondelēz International investiert dafür rund 5 Millionen Euro. „Mit diesem Nachhaltigkeitsprojekt in unserem Werk in Bludenz tragen wir einen Teil zur Energiewende bei. Es freut uns sehr, dass dieser Meilenstein nun Realität wird“, so Rene Grundner, Technischer Leiter des Werkes in Bludenz.

Als traditionsreiches Schokoladewerk von Mondēlez International, das bereits 1887 in Betrieb genommen wurde, hat der Standort Bludenz die wichtige Aufgabe, aus Rohkakaobohnen die Schokoladenmasse für die Produktion der beliebten Tafelschokolade herzustellen. Ein Viertel der produzierten Tafelschokolade ist für die DACH-Region bestimmt, der Rest wird in über 30 Länder weltweit exportiert. Als Arbeitsort bietet dieser Standort mehr als 300 Mitarbeiter ein berufliches Umfeld.