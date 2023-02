Bei den österreichischen Lotto Ziehungen die Akustik einen ganz besonderen Wiedererkennungswert hat. Man denke zum Beispiel daran, wenn sich die Kugeln im Trichter bzw. in der Trommel mittels Druckluft bewegen. Damit alles so ist und wirkt, wie es sein soll, braucht es die richtige Technik. Und die kommt vom Wiener Maschinenbauer Economa. Thomas Hrach, der CEO des Traditionsunternehmens: „Bei der jüngsten Generationen von Lotto Maschinen wurde die Ziehung technisch neu umgesetzt. Wichtig war dabei aber, dass die Geräusche, der Sound bei der Ziehung, sowie die wesentlichen Elemente der Optik beibehalten werden. Wir sprechen also von einer umfassenden Modernisierung, die bewusst nicht auffallen darf.“

Transparente Elemente und mehr

Wenn man vor dem Bildschirm sitzt, kann man sich kaum vorstellen, was alles notwendig ist, um solch eine Ziehung in dieser Form zu erleben. „Bei den transparenten Elementen der Maschinen muss man auf äußerst glatte Oberflächen achten. In Kombination mit viel Licht und extremen Nahaufnahmen sieht man alles. Das ist gut für die Show. In der Fertigung ist das jedoch eine echte Herausforderung. Das verlangt nach höchster Genauigkeit und auch Handarbeit“, erzählt Hrach.

Einmal „drüberfräsen“ reicht nicht

„Wir haben verschiedenste Materialien verbaut: Acrylglas, Holz, Blech, Aluminium, Stahl und anderes. Ein so breiter Mix auf kleinstem Raum ist im Maschinenbau ungewöhnlich und daher durchaus interessant. So wurden zum Beispiel für die großen Acrylglasteile extra Formen angefertigt. Das ist nichts, was man auf eine Fräsmaschine aufspannt und schnell einmal drüberfräst“, so der Geschäftsführer von Economa.