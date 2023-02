Bis zur Eröffnung der LogiMAT im Mai sind zwar noch ein paar Monate, dennoch gibt der Robotikhersteller einen ersten Vorgeschmack darauf: Zum ersten Mal wird er auf seinem Stand A41 in Halle 5 seinen vollautomatischen Skypicker in Action zeigen. Neben diesem Kommissionier-Arm wird zudem ein Kleinteile-Lager im Livebetrieb zu sehen sein.



Interessierte können die Effizienz des Skypod-Systems in Echtzeit mitverfolgen. Sie erleben das einzigartige Zusammenspiel aus Regalen, Robotern, die sich autark in drei Dimensionen bewegen und dem Skypicker, der völlig selbständig bis zu 600 Artikel/Stunde kommissioniert. Dabei kann der Arm Produkte mit einem maximalen Gewicht von 2 Kilo transportieren – vorausgesetzt die Pick-Fläche ist mindestens 2x2cm groß.



Gesteuert wird der Skypicker von der Astar-Software (entwickelt von Exotec). Astar synchronisiert den Gelenkarm mit den im Lager arbeitenden Skypods und legt fest, welcher Behälter an die Kommissionierstation geschickt werden soll. All das wird durch eine hochauflösende Kamera und hochentwickelte Visualisierungsalgorithmen unterstützt.



Ergänzt wird der Skypicker von einem Order Mover, der es ermöglicht, vier Aufträge gleichzeitig zu bearbeiten und an die nächste Station zu übergeben.