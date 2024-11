Eine Kombination aus steigenden Produktionskosten, sinkenden Umsätzen und hoher Verschuldung führte zu den finanziellen Problemen der KTM AG. Vor allem in den letzten Monaten hatte das Unternehmen mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen, die durch die sich abschwächende Nachfrage in den wichtigsten Exportmärkten noch verschärft wurden. Trotz früherer Erfolge und Investitionen in neue Modelle geriet der oberösterreichische Hersteller zunehmend unter Druck.

Die Entscheidung, ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung einzuleiten, um eine nachhaltige Restrukturierung zu ermöglichen, war ein entscheidender Wendepunkt. Mit dieser Maßnahme soll der Fortbestand des Unternehmens gesichert und gleichzeitig Lösungen für die betroffenen Mitarbeiter und Lieferanten erarbeitet werden.