Als Teil der Scope-1-Emissionsziele investiert Kone laut eigenen Angaben ständig in die Energieeffizienz und bemüht sich, in allen seinen Fertigungseinheiten auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Zudem gab es Investitionen in die Fertigungslinienrobotik und Automatisierung. Durch die Einführung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystemen konnte zusätzlich Energie eingespart werden. In 8 von 10 Fabriken wurden herkömmliche Gabelstapler durch elektrische Modelle ersetzt und die meisten der verbleibenden Gabelstapler mit Dieselantrieb nutzen inzwischen Biokraftstoffe.

Darüber hinaus hat Kone in neun von zehn Werken Solaranlagen installiert. Alle Fertigungseinrichtungen kaufen seit Anfang 2023 zu 100 % Ökostrom ein. Zwei Fertigungsanlagen sind zu Fernwärmepartnern gewechselt. Die verbleibenden CO2-Emissionen werden durch einen unabhängigen Partner kompensiert.

„Dies ist ein bedeutender Schritt in Kones Ambition, die widerstandsfähigste, nachhaltigste und wettbewerbsfähigste Lieferkette in der Branche zu haben“, kommentiert Mikko Korte, Exekutive Vice President, Kone Supply Chain. „Unsere Fertigungsanlagen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lieferkettenbetriebs und CO2-Fußabdrucks.“ Laut Unternehmensaussendung war Kone das erste Unternehmen in der Aufzugs- und Rolltreppenbranche, das sich ambitionierte Klimaziele gesetzt hat, die auf der neuesten Klimaforschung der Science Based Targets initiative beruhen.