Michelin hatte Ende November die Schließung der Werke in Karlsruhe und Trier bis Ende 2025 bekannt gegeben. Darüber hinaus will Michelin in Homburg die Produktion von Lkw-Neureifen und von Halbfertigprodukten einstellen. Betroffen von den Plänen sind insgesamt 1.410 Mitarbeiter in der Produktion. Ziel der Umstrukturierung ist der Rückzug des Konzerns aus der Produktion von Lkw-Reifen in Deutschland. Außerdem will Michelin ein Kundenkontaktzentrum von Karlsruhe nach Polen verlagern. Davon sind weitere 122 Mitarbeiter betroffen. Nach früheren Angaben sind betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen. Als Gründe für die Entscheidung nannte Michelin die Konkurrenz durch billige Lkw-Reifen aus Billiglohnländern, Überkapazitäten und steigende Kosten. Nicht betroffen von der Umstrukturierung sind die Runderneuerung von Lkw-Reifen in Homburg und das Pkw-Reifenwerk in Bad Kreuznach.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden es ermöglichen, den Abbau von Arbeitsplätzen "deutlich zu reduzieren und die Werke des Reifenproduzenten zu sichern", sagte Matthias Hille, Konzernbeauftragter der IG Metall, am Donnerstag. Das französische Unternehmen will die Vorschläge prüfen, ein nächstes Treffen ist für Anfang März geplant.