Nachdem Koenig & Bauer am 14. September sein 175-jähriges Bestehen am österreichischen Standort in Mödling gefeiert hat, gibt es erneut positive News von dem Maschinenbauer. Das Unternehmen erweitert durch die Partnerschaft mit Hybrid sein digitales Portfolio brachte in Kollaboration mit dem Softwareanbieter ein neues Produkt namens PrintFusion heraus. Dieses soll den Verpackungsworkflow an Rapida-Bogenoffsetmaschinen verbessern.



Als Gateway steuert PrintFusion die Druckmaschinen von Koenig & Bauer mit der Vorstufensoftware Packz und der Produktions-Workflow-Suite Cloudflow von Hybrid Software.

Parallel zur Druckplattenerstellung werden alle druckrelevanten Auftragsdaten an die Rapida-Bogenoffsetmaschinen übergeben - und zwar "sicher und effizient", wie es in einer Aussendung heißt. Diese Automatisierung soll Anwender:innen kürzere Rüstzeiten und höhere Effizienz zwischen den Jobwechseln bescheren. Darüber hinaus können die Druckparameter für spätere Wiederholaufträge mit den Auftragsdaten gespeichert werden. Die Anwender:innen können so die Auftragsdaten automatisch aus angebundenen MIS/ERP-Systemen abrufen. Auch die Fehleranfälligkeit der Rapida-Bogenoffsetmaschinen soll sich dadurch reduzieren.

Ralf Sammeck, Mitglied des Vorstandes und Chief Digital Officer von Koenig & Bauer, spricht in dem Zusammenhang von einer "symbiotischen Partnerschaft“.

