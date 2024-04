Neue Produktionslinie : Knauf investiert 6 Mio. Euro in Weißenbach

Sechs Millionen Euro investiert Knauf in eine neue Produktionslinie für pastöse Spachtelmassen am Standort Weißenbach/Liezen. Mit dieser Investition stärkt das Unternehmen gleichzeitig seinen Standort im internationalen Umfeld. Gleichzeitig werden wichtige Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gesetzt.