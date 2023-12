Die Einführung neuer Lösungsmittel in Produktionsprozesse machte bei Klüber Lubrication einen deutlichen Unterschied. In den letzten Jahren verzeichnete der Spezialschmierstoff-Spezialist signifikante Fortschritte bei der Reduzierung der Scope-1-CO₂eq-Emissionen. Im Jahr 2019 betrug der Anteil der Lösemittel noch über 32.500 Tonnen, bis 2022 ist er auf 1.937 Tonnen gesunken. Diese Entwicklung war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Klüber das Unternehmensziel für 2025, die CO₂-Emissionen um 75 % zu senken, bereits 2022 vorzeitig erreicht hat, mit einer Reduktion von 76 %.



Markus Hermann, der Nachhaltigkeitsmanager von Klüber Lubrication, betont die Schlüsselrolle der engen Zusammenarbeit zwischen Forschung und Entwicklung, Produktion sowie anderen Abteilungen bei diesem Erfolg: „Dadurch wurde 2020 ein neuer Stoff gefunden, der nicht nur die geforderte Leistung erbringt, sondern auch effizienter reinigt und unser Klima schützt.“ Ein Kilogramm des ursprünglich verwendeten Lösungsmittels hatte ein Treibhauspotenzial von rund 10.000 Kilogramm CO₂eq. Mit dem neuen Lösungsmittel konnte dieses Potenzial auf 55 Kilogramm CO₂eq reduziert werden. Diese Maßnahme ist Teil eines größeren Klima-Aktionsplans von Klüber. Im Jahr 2019 emittierte die Firma noch 48.953 Tonnen CO₂eq, bis 2022 erreichte es eine Reduzierung auf 11.717 Tonnen, was einem Rückgang von 37.236 Tonnen entspricht. Klüber erreicht damit eine rechnerische Vermeidung von Umweltschäden in Höhe von 8,8 Mio. € pro Jahr, basierend auf den Schadenskosten von 237 € pro Tonne CO₂eq.



Hermann unterstreicht die Anstrengungen des Unternehmens: „In unserem funktionsübergreifenden globalen Nachhaltigkeitsteam haben wir uns darauf konzentriert, die Klimagasemissionen so schnell wie möglich zu reduzieren. Wesentliche Erfolgsfaktoren waren der Austausch von Lösemitteln, auch in unseren Produkten, die Umstellung auf Ökostrom, Energieaudits, unser langfristiges Streben nach mehr Energieeffizienz – und unser Teamgeist.“ Dafür erhielt Klüber Lubrication nun den European Responsible Care Award 2023, und zwar in der Kategorie „Climate Neutrality“.

