Einer der Kunden von Senseye Predictive Maintenance, der die neue generative KI-Funktionalität nutzen wird, ist BlueScope, ein australischer Stahlhersteller. „Senseye Predictive Maintenance ist mehr als nur ein Tool, es ist ein Katalysator für Veränderungen in unserem Unternehmen. Die innovative generative KI-Funktionalität von Siemens wird unsere Bemühungen unterstützen, den Wissensaustausch zwischen unseren globalen Teams zu steigern, und unsere ambitionierte Strategie für die digitale Transformation weiter voranbringen,“ erläutert Colin Robertson, Manager für digitale Transformation bei BlueScope.

Die generative KI analysiert und gruppiert die in der Anwendung erfassten Fälle sprachunabhängig. Um Kontext für aktuelle Probleme zu liefern, kann sie gezielt nach ähnlichen Fällen aus der Vergangenheit und deren Lösungen suchen. Auch die Verarbeitung von Daten aus verschiedenen Wartungsprogrammen ist möglich. Um die Sicherheit der Kundendaten zu gewährleisten, werden alle Informationen in einer privaten Cloud-Umgebung verarbeitet. Die Datenqualität ist nur bedingt entscheidend, damit die generative KI die Daten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln kann. Mit geringem Konfigurationsaufwand können auch kurze Wartungsprotokolle und Notizen zu früheren Fällen berücksichtigt werden, um das Wissen des Wartungspersonals zu erweitern. Durch eine bessere Kontextualisierung der verfügbaren Informationen ist die Anwendung in der Lage, nicht nur Anomalien im Produktionsprozess zu erkennen, sondern bereits proaktiv eine geeignete Wartungsstrategie abzuleiten (sog. Prescriptive Maintenance).