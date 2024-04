Von Januar bis Februar wurde die Produktion vor allem von den Herstellern von Investitionsgütern wie Maschinen sowie von den Produzenten langlebiger Konsumgüter ausgeweitet. In den einzelnen Ländern der Eurozone verlief die Entwicklung sehr unterschiedlich. Die deutsche Industrie meldete mit 1,1 Prozent den zweiten Anstieg in Folge gegenüber dem Vormonat, während Frankreich und Italien nur leichte Zuwächse verzeichneten. Dagegen schrumpfte die Produktion in Griechenland um 2,1 Prozent und in Belgien sogar um 2,7 Prozent.



Die Wirtschaft im Euroraum ist vor dem Jahreswechsel nur knapp einer Rezession entgangen. Nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank blieb das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal schwach. Das Konjunkturbarometer des Finanzunternehmens S&P Global für den Euroraum signalisierte zuletzt jedoch ein leichtes Wachstum: Ein moderates Plus bei den Dienstleistern wurde allerdings durch die anhaltende Flaute in der Industrieproduktion fast vollständig neutralisiert, wie aus den endgültigen Daten der Umfrage unter rund 5.000 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen hervorgeht.