Ein Großteil der Investitionen 2022 kamen dem Kunststoffwerk in Sarleinsbach zugute. Dort sind eine neue Halle für ein Bearbeitungszentrum, ein Parkdeck für die Mitarbeiter:innen und eine zusätzliche Logistikhalle entstanden. "Damit haben wir die Rahmenbedingungen für die Erweiterung der Kapazitäten geschaffen", heißt es aus dem Unternehmen. Aber auch in den anderen beiden Werken in Traun und Lannach wurden größere Investitionsprojekte in Angriff genommen. Bis 2027 soll am Standort Sarleinsbach die Erweiterung der PVC-Fensterproduktion abgeschlossen sein. Damit einhergehend kommt es auch zu einer Erweiterung der Extrusion und des Hochregallagers. Auch am Holz-Aluminium-Standort Lannach ist der Bau eines neuen Hochregallagers in Umsetzung.