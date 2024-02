Die Bedeutung von Partnerschaften unterstrich auch Walter Leitner, geschäftsführender Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion: „Das Projekt ist Ausdruck der Zusammenarbeit zwischen forschungsbasierter Industrie und exzellenter Grundlagenforschung. Gerade in Nordrhein-Westfalen gibt es viele solcher Schnittstellen. Davon brauchen wir in Deutschland mehr, um uns als Forschungs- und Technologiestandort zu behaupten“. „Das Projekt ist Ausdruck der Zusammenarbeit von forschungsbasierter Industrie und exzellenter Grundlagenforschung. Besonders in NRW gibt es viele solcher Schnittstellen. Davon brauchen wir mehr in Deutschland, um uns als Forschungs- und Technologiestandort zu behaupten.“

Das Projekt zeigt auch, welchen Beitrag die industrielle („weiße“) Biotechnologie zur Kunststoffproduktion leisten kann: Bei dem neuen Verfahren hilft ein maßgeschneiderter Mikroorganismus, einen aus Pflanzen gewonnenen Industriezucker durch Fermentation in ein Zwischenprodukt umzuwandeln. Dies geschieht unter milderen und damit umweltschonenderen Bedingungen als bei herkömmlichen Verfahren. In einem zweiten Schritt wird das Zwischenprodukt durch chemische Katalyse in Anilin umgewandelt, das zu 100 Prozent aus pflanzlichem Kohlenstoff besteht.

Derzeit werden weltweit rund sechs Millionen Tonnen Anilin produziert, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von drei bis fünf Prozent pro Jahr. Mit einer Produktionskapazität von über einer Million Jahrestonnen ist Covestro einer der größten Hersteller von Anilin.