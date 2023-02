Die Großflächenreinigung in Industrie, Logistik und Handel stellt hohe Anforderungen an die Produktivität, Ergonomie sowie Sicherheit der eingesetzten Maschinentechnik. Die neue Aufsitz-Kehrmaschine VIPER ROS1300 des Reinigungsgeräteherstellers Nilfisk ist ausgestattet mit zwei Seitenbesen, leistungsstarken 24V Batterien sowie einer maximalen Arbeitsgeschwindigkeit von 8 km/h. Damit schafft das Modell laut Hersteller bis zu 8.100 Quadratmeter in einer Stunde. Ein kraftvoller Hinterradantrieb kann Rampen und Schrägen mit einer Steigung von bis zu 16 Prozent überwinden. Damit das unterbrechungsfreie Reinigen der Fußballfeld-großen Innenbereiche nicht zur körperlichen Belastung wird, sorgen optimal abgestimmte Staubkontroll- und Schmutzaufnahme-Systeme für gesunde, umgebungssichere und effiziente Arbeitsabläufe. Auch die Bedienung soll anwenderfreundlich sein: Während der Nutzer oder die Nutzerin auf seinem ergonomischen Sitz das gesamte Arbeitsfeld im Blick hat, startet er über ein intuitives Bedienfeld alle Hauptfunktionen mit nur einem Tastendruck. Intelligente Sicherheits- und Wartungsfunktionen runden das gelungene Maschinendesign ab.

Reinigung von großen Flächen

Ob Fliesen, Beton, Stein, Kunststoff oder Epoxid – die VIPER ROS1300 kann sich auf jeden Hartboden einstellen. Damit sich loser Schmutz wie Laub, Sand oder Steine schnell und sicher entfernen lassen, startet der Anwender die Maschine zunächst über das sogenannte One-Touch-Bedienfeld, wobei sich Haupt- und Seitenbesen automatisch absenken und die Absaugung beginnt (gleiches gilt auch beim Ausschalten der Maschine). Lediglich das Vernebelungssystem für die Seitenbesen muss separat ein- bzw. ausgeschaltet werden, wenn die Maschine in staubempfindlichen Umgebungen zum Einsatz kommt. Doch auch hier sind Schalter und Wasserstandsanzeiger im direkten Blickfeld. Mit wenigen Handgriffen stellt der Anwender zudem den Besendruck sowie die Seitenbesengeschwindigkeit ein.



Mit einer Reinigungsbreite (mit zwei Seitenbesen) von 1.350 Millimetern arbeitet sich die VIPER ROS1300 nun durch die Fläche, wobei sich größeres Kehrgut über eine mit dem Fuß bedienbare Frontklappe sicher aufnehmen lässt. Der elektrische Filterrüttler kann sowohl manuell als auch automatisch betrieben werden. Ist das Fassungsvermögen des 130-Liter-Kehrgutbehälters erreicht, lässt sich dieser auf Rädern entnehmen und entleeren. Bei der Beseitigung von schwerem Schmutz, erleichtern drei kleine optionale Einsatzbehälter die Arbeit zusätzlich. Dank der werkzeuglosen Wartung wird der Anwender nach getaner Arbeit nicht durch zeitraubende Routineaufgaben belastet. Kleine Annehmlichkeiten, wie ein USB-Port zum Laden von Handys und ein Flaschenhalter sorgen ebenfalls für angenehmen Komfort.

Arbeitssicherheit im Blick

Im Sinne der Arbeitssicherheit verfügt die VIPER ROS1300 unter anderem über ein optionales Fahrerschutzdach, leicht zu erreichende Notausschalter, Front- und Seitenstoßfänger sowie eine automatische Geschwindigkeitsdrosselung bei Kurvenfahrten. Elektronische Motor- und Parkbremsen, mechanische Fuß- und Feststellbremsen sowie LED-Scheinwerfer, Rundumleuchte und eine optionale blaue Bodenwarnleuchte (Bluespot) ergänzen das Sicherheitskonzept.