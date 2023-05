Anlässlich der diesjährigen Jubiläumsfeier lädt das Unternehmen zu mehreren Fachvorträgen von Kunden, Forschungspartnerinnen und Anwendungstechnikern ein. Außerdem stellt es seine 3D-Drucker EL-40, EL-140 und EL-1040 vor.

Die Themen der Vorträge reichen von der Anwendung von 3D-Druck in der Automatisierungstechnik bis hin zur Identifizierung von Anwendungsfällen. Am Abend des ersten Tages findet ein Festakt statt. Der zweite Tag des Vortragsprogramms konzentriert sich auf die Anwendung des 3D-Drucks in verschiedenen Branchen wie dem Prototypenbau oder Gehäusebau und gibt Einblicke in neue Entwicklungen und Technologien.

Anmeldung und Infos hier