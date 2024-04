Ein "Zentrum für Innovation, Design und die Herstellung von Weltraum-Hardware" soll das österreichische "Lab" werden, heißt es seitens der ESA. "Das 'Phi-Lab Austria' ist das erste solche Lab außerhalb der ESA selbst", erklärte der aus Tirol stammende ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher im Rahmen der Eröffnung der neuen Einrichtung. Man wolle damit - angelehnt an das US-amerikanische Silicon Valley - die Industrie, den Hochschulbereich und verschiedene Agenturen zusammenführen, "um wirklich ganz neue Ideen und Produkte zu kreieren" und in weiterer Folge auf den Markt zu bringen.



Das erste derartige "Exzellenzzentrum" für Upstream-Technologien für die Weltraumindustrie in Europa, auf das in anderen Ländern elf weitere folgen sollen, wurde am Freitag von Vertretern aus der Politik in den Räumlichkeiten der niederösterreichischen Weltraumtechnologiefirma Enpulsion am Flughafen Wien-Schwechat vorgestellt. Den inhaltlichen Schwerpunkt werde man auf die möglichst rasche Umsetzung von Prototypen auf seriennahem Niveau in den Bereichen neue Materialien, innovative Bauteile oder Antriebssysteme im Rahmen der Raketen-, Raumfahrzeug- und Satellitenentwicklung legen.