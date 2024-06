Ein erstes gemeinsames Kundenprojekt, eine Anlage zur Elektrodenfertigung und zur Montage von Batteriezellen, befindet sich bereits in der Umsetzung. Das Gemeinschaftsprojekt aus einer Hand spart dem Kunden ein eigenes aufwändiges Projektmanagement, denn auch die Schnittstellen in der Abwicklung wurden aufeinander abgestimmt. Alles aus einer Hand bedeutet konkret, dass Dürr, GROB und Manz eine reibungslose Durchführung nach bewährten Projektmanagement-Standards bieten. Im Hintergrund verfügen die Unternehmen über ein umfangreiches und bewährtes Lieferantennetzwerk.



Im Rahmen des Konferenzprogramms der Battery Show Europe 2024 referieren Hannes Schmüser (Member of the Board of Dürr Systems AG), German Wankmiller (Vorsitzender der Geschäftsführung der GROB-Gruppe) und Martin Drasch (Vorstandsvorsitzender der Manz AG) über die Skalierung der europäischen Batterieproduktion - schnell, zuverlässig und kooperativ.



Der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Batterieindustrie in Europa erfordert mehr als nur politische Anreize und Leitlinien. Qualitäts- und Kostenanforderungen sowie ökologische Ziele sind ebenso entscheidend. Dies erfordert die vollständige Integration des Fachwissens und der Kompetenzen von Maschinen- und Anlagenherstellern in den Bereichen Technik und Projektmanagement, um die Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf Kosten, Qualität und Geschwindigkeit zu gewährleisten.