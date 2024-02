Der österreichische Standort der BMW Group in Steyr ist Standort für Forschung und Produktion der Antriebe für die Fahrzeuge der BMW Group von morgen. Die Digitalisierung spielt dabei seit vielen Jahren eine entscheidende Rolle. Die ersten KI-Lösungen kamen bereits im Jahr 2018 zum Einsatz. Jetzt befindet sich das Werk mitten in der größten Transformation seiner Geschichte. Neben Verbrennungsmotoren wird der Standort in Zukunft auch Produktionsstandort für Elektroantriebe der nächsten Generation sein.



In einem InnoLab werden die digitalen Kompetenzen des Standorts gebündelt. Hier werden neue Anwendungen erprobt und diejenigen, die den größten Nutzen für die Produktion haben, in die Produktion ausgerollt. Welche Digitalisierungslösungen im Werk im Einsatz sind, zeigt eine Digitalisierungslandkarte. Derzeit sind es rund 200 verschiedene Projekte - von einfachen Datenvisualisierungen über komplexe, fertigungslinienübergreifende KI-Lösungen bis hin zu generativen KI-Ansätzen. Letztere kommen zum Beispiel zum Einsatz, um die Bauteilqualität KI-gestützt zu prüfen.