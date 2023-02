Die dualen Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRLE können generell in allen Laseranwendungen eingesetzt werden, bei denen zweiverschiedene Wärmequellen temperiert werden müssen. Wie zum Beispiel in der Automobil- und Halbleiterfertigung sowie der medizinischen oder optischen Industrie.

Das duale System kann wie gewohnt zwei individuelle Medienkreisläufe steuern, benötigt aber eine um 21 % kleinere Stellfläche (Maße: BxHxT = 445x1060x965mm) im Vergleich zu zwei HRS-Modellen. Zudem senkt es den Stromverbrauch um 17 % und schont Anwender mit einem geräuscharmen Betrieb.

Das neue duale Gerät der Serie HRLE liefert eine Kühlleistung von 8 kW, eine Heizleistung von 2 kW (jeweils CH1 + CH2) und eine Temperaturstabilität in Höhe von ±0,1 ºC (CH1) bzw. ±0,5 ºC (CH2). Ein weiterer Vorteil ergibt sich bezüglich der Kosten und Zeitersparnis. Der Anwender muss nur ein Gerät in seiner Anlage verwenden, was neben Platz auch Anschaffungskosten spart. Zudem nutzen die beiden Kanäle des dualen Kühl- und Temperiergeräts lediglich ein Stromversorgungssystem.

Das Gerät ist außerdem serienmäßig mit Optionen wie Deionat-Filter, Bypass-Ventil sowie einer Regelung für elektrische Leitfähigkeit ausgestattet. So lässt sich etwa bei Laseranwendungen die Kühlung auf die Wasserspezifikation eines Lasers abstimmen.

Nach ca. 8000 Stunden Betrieb sollte die Pumpe gewartet, der Luftfilter je nach Umgebung regelmäßig gesäubert werden. Insgesamt gibt es drei Variationen des neuen Geräts.