Wolfgang Dunst hat DW-TECH 2007 als Ein-Mann-Firma gegründet. Doch die ersten Erfolge erforderten bald den Ausbau des oststeirischen Unternehmens. Nun gehören neben der Büroorganisation mehrere Schlosser sowie technische Entwickler zum Team. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Entwicklungsabteilung sowie eine Großwerkstatt in Ebersdorf.



Das Unternehmen ist ständig im Wachstum, sodass eine neue Betriebsstätte hermusste. Der Standort in Kaindorf ist direkt an der B54 gelegen und bietet neben Büroflächen eine topmoderne Werkstatt und eine Lagerhalle. Dort möchte Geschäftsführer Wolfgang Dunst seinem Erfindergeist freiem Lauf lassen. "Wir fertigen Maschinen, die es noch nie zuvor gegeben hat“, so Dunst.