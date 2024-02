Unterstützt werden diese Maßnahmen durch Investitionen in neue Maschinen: So wurden am Standort Kalsdorf eine neue Faltschachtelklebemaschine (Masterfold) und eine Hochleistungsstanze der neuesten Generation (Masterline) in Betrieb genommen. Dies bringt eine Leistungssteigerung von 20 Prozent und trägt wesentlich zur nachhaltigen Optimierung der Produktionsprozesse bei. Im DS Smith Werk in Margarethen wurden ebenfalls neue Palettierroboter und Verschiebewagen implementiert, die in Kombination mit einer gezielten Optimierung und Umstellung der Produktionslinien auf zwei parallele Verpackungslinien eine deutliche Effizienzsteigerung ermöglichen.

Parallel dazu stehen die Modernisierung der Fördertechnik und die Erweiterung der Lagerhallen an beiden Standorten kurz vor dem Abschluss, um der steigenden Kundennachfrage auch weiterhin gerecht zu werden. „Aus heutiger Sicht ist DS Smith damit für den prognostizierten Aufschwung der österreichischen und europäischen Wirtschaft im Jahr 2024 gut aufgestellt", so Glawischnig.