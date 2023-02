Für die Schreiner Group waren die FINAT-Awards 2022 ein voller Erfolg. Das Unternehmen erhielt insgesamt vier Auszeichnungen.

Das Robust RFID-Label wurde nicht nur mit dem ersten Platz in der Kategorie Innovation ausgezeichnet, sondern erhielt darüber hinaus sogar den Hauptpreis in der Gesamtgruppe Innovation & Electronic Printing. Was das Hightech-Etikett so außergewöhnlich macht, ist die innovative Konstruktion, die den integrierten RFID-Chip vor Beschädigungen schützt, welche beispielsweise durch mechanische Belastungen oder Stöße ausgelöst werden können. Die RFID-Funktionalität kann so von der Produktion bis zur Endanwendung sichergestellt werden.

Außerdem erhielt das Light-Protection-Label, das hilft, lichtempfindliche Arzneimittel vor UV-Strahlung und blauem Licht zu schützen, in der Kategorie Pharmaceuticals den ersten Preis.



Der erste Preis in der Kategorie Electronic Printing ging zudem an die Heizfolie für Fahrerassistenzsysteme von Schreiner ProTech. Dieses Electronics in Films-Produkt ermöglicht die zuverlässige und dauerhafte Enteisung der Sensoren von Kamera-, Radar- und LiDAR-Systemen. So wird eine sichere Fahrt auch bei Minustemperaturen ermöglicht. Da die Heizfolie auf gedruckter Elektronik basiert, bietet sie zahlreiche Vorteile: Die Funktionsfolie ist sehr dünn und biegsam. Mithilfe der modernsten Stanz- und Drucktechniken werden auch komplexe Konturen mit engen Toleranzen ermöglicht.