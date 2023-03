Die neuen Werkzeuge und Wendeschneidplatten von Dormer Pramet sollen laut Aussendung des des Werkzeugspezialisten die Bearbeitungsprozesse in der Metallzerspanung vereinfachen. Auch für das Gewindeschneiden sind Erweiterungen angekündigt. Und selbst für Spezialanwendungen wie die Bearbeitung von kleineren Bauteilen oder für Werkzeuge für den Gesenk- und Formenbau sind einige Neuigkeiten dabei.



"Unser Ziel ist es, die Anwender an den Werkzeugmaschinen bestmöglich zu unterstützen, damit sie ihre Produktion noch weiter rationalisieren können und so Zeit, Material und nicht zuletzt Energieaufwände sparen", betont Timo Böhl, Anwendungstechniker bei Dormer Pramet.