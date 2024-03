Am Rande des bayerischen Städtchens Weiherhammer, direkt am Weiher, steht die zukunftsweisende und imposante Zentrale des Maschinen- und Anlagenbauers für die Wellpappenindustrie. Die BHS Corrugated, die in Weiherhammer und an mehr als 20 internationalen Standorten rund 3.200 Mitarbeiter beschäftigt, versteht sich als Partner für den gesamten Lebenszyklus. In dem Unternehmen wird seit Jahren eine umfassende Digitalisierungsstrategie verfolgt. "Corrugated 4.0" zielt darauf ab, Prozessparameter zu optimieren und den Automatisierungsgrad sowie die Produktionseffizienz zu steigern. Das MES cronetwork spielt dabei eine zentrale Rolle.

Bereits bei der Einführung des cronetwork MES im Jahr 2018, die in einem Rollout an bisher vier Produktionsstandorten (Deutschland, Tschechien, Türkei, China) mündete, verfolgte BHS Corrugated einen ganzheitlichen Ansatz. Seitdem werden dort die cronetwork Feinplanung APS, die Betriebs- & Maschinendatenerfassung, die Personalzeiterfassung und die innovative PIDO & Portaltechnologie in unterschiedlichen Ausprägungen eingesetzt.

Wolfgang Kranz leitet das MES-Programm bei BHS Corrugated weltweit: „Wir nutzen das System in der mechanischen Teilefertigung, in der Riffelwalzenfertigung und auch in der Montage. Alle unsere Produkte - wir sprechen hier von mehr als 20.000 Artikelnummern - werden mit dem cronetwork MES gefertigt.“ Auf die Frage nach den Besonderheiten der Digitalisierungsmaßnahmen nennt Kranz drei Highlights: „Das Feinplanungs-Tool APS hat uns geholfen, unsere Produktionsplanung zu optimieren und die Planungsprozesse durch leistungsfähige Automatismen deutlich zu verkürzen. Darüber hinaus hilft uns die PIDO & Portal-Technologie, den so genannten Terminal-Hub für unsere Werker zu realisieren. Last but not least haben wir hochintegrierte Schnittstellen zu SAP inkl. HCM-Modul (Human Capital Management) und zu unserem Werkzeugverwaltungstool realisiert“.