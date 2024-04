Die Motoren für den Windalps-Windkanal sind zentral in den Ventilatoren verbaut. Sie sind umkapselt, damit der Wind mit möglichst geringem Widerstand an ihnen vorbeiströmen kann. Vier Ultra-Low Harmonic Drives ACS880-37 von ABB regeln die Motoren und sorgen dafür, dass es zu keinen Problemen mit Oberwellen kommt. Diese Frequenzumrichter reduzieren Oberschwingungen auf unter 3 % ohne zusätzliche Komponenten wie externe Filter oder spezielle Ausrüstungen. Sie beinhalten eine Komponente zur Verringerung von Oberschwingungen, einschließlich einer aktiven Einspeiseeinheit und eines integrierten Oberschwingungsfilters.



Mithilfe der Frequenzumrichter lässt sich die Drehzahl der Ventilatoren an die jeweilige Fluglast anpassen, die sich aus der Anzahl und dem Gewicht der „fliegenden“ Personen ergibt. In einem großen Windtunnel können nämlich bis zu 30 Personen gleichzeitig fliegen. Der ACS880-37 erfüllt auch die hohen Anforderungen an die Sicherheit, die solche Anwendungen stellen. Der Industrial Drive verfügt standardmäßig über die Funktion „Sicher abgeschaltetes Drehmoment“ (STO), die mit Not-Aus-Tastern an der Anlage verdrahtet werden kann.



„Die Qualität bei ABB stimmt und die Ersatzteilverfügbarkeit auch. Die Firma ist für die Langlebigkeit ihrer Produkte auf dem Markt bekannt. Der technische Support steht ebenfalls in der ersten Reihe“, so die EVG-Vertriebsleiterin.