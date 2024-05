Firmen wieder zuversichtlicher : Deutsche Maschinenbauer sehen in China "Licht am Ende des Tunnels"

Deutsche Maschinenbauunternehmen sehen Anzeichen für eine langsame Erholung ihres zuletzt schwachen Geschäfts im wichtigen Markt China. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) äußerten sich 40 Prozent der dort aktiven Unternehmen zuversichtlich, dass sich ihre Geschäftslage in den nächsten Monaten verbessern wird.