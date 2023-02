"Durch den weiteren Anstieg der Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine hat sich die Situation dramatisch zugespitzt. Das zwingt uns zu weiteren Anpassungen", sagte Vorstandschef Philipp Schlüter der "Welt Sonntag" laut Vorabbericht. Trimet hatte schon im Herbst in drei von fünf heimischen Werken begonnen, die Produktion zu drosseln.



Das Stammwerk von Trimet ist der mit Abstand größte Stromverbraucher in Essen und benötigt genauso viel Strom wie die gesamte 600.000-Einwohner-Stadt. Die Versorgung der Kunden ist laut Schlüter dennoch sichergestellt, Trimet komme bestehenden Aufträgen nach. "Sollte die Phase anhaltend hoher Energiepreise andauern, wäre allerdings die Produktion von Aluminium in Deutschland gefährdet," warnte Schlüter.