Die Hartbearbeitung mit CBN-Schneidstoffen erfolgt in der Regel trocken. Dies ist möglich, da der Schneidstoff eine hohe Warmfestigkeit besitzt und sich die hohe Temperatur in der Spanungszone positiv auswirkt. Eine unzureichende Kühlschmierstoffzufuhr oder Schnittunterbrechungen führen zu hohen, thermisch induzierten Spannungen im Gefüge der Wendeschneidplatte. Dies kann zu Rissen und damit unter Umständen zur Zerstörung der Wendeschneidplatte führen.

Bei der Hartbearbeitung wird der Stahl in der Scherzone stark erhitzt und dadurch erweicht. Die in der Scherzone entstehende Wärme wird größtenteils über den Span abgeführt und nicht in das Werkstück eingeleitet. Dadurch kommt es zu keiner thermischen Beeinflussung der Randzone während des Prozesses. cEin weiterer wichtiger Aspekt ist die chemische Beständigkeit, insbesondere bei den vorherrschenden Temperaturen.