Konrad Groß, Geschäftsführer der Bühler GmbH: "Die Verantwortung für unsere Mitarbeitenden hat bei Bühler einen hohen Stellenwert - umso mehr in einer Situation, in der uns die veränderte Marktsituation dazu zwingt, unsere Kapazitäten am Standort Beilngries zu konzentrieren. Wir freuen uns, mit der ZPE einen neuen Inhaber für das Werk in Döbeln gefunden zu haben, der alle Mitarbeitenden übernehmen wird und plant, den Standort auszubauen."



Das Anlagenbau-Werk der Bühler AG in Döbeln ist aktuell auf die Produktion von Anlagen insbesondere zur Getreidelogistik spezialisiert. Im Werk werden derzeit hochwertige Maschinen insbesondere für die Nahrungsmittelindustrie hergestellt. Das Werk gehörte seit 2010 zur Bühler GmbH und somit zur Schweizer Bühler Group. 1993 wurde es vom Anlagenbauer Schmidt-Seeger errichtet.