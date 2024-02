Für das Füttern der generativen KI bei der Entwicklung neuer Sicherheitsfunktionen und anderer Funktionen dürften das Fahrzeugverständnis und die automobilspezifische KI-Expertise von Bosch ebenso wertvoll sein wie der Zugang zu den Sensordaten der Fahrzeuge, so Bosch. Noch stößt KI beim Training von Systemen für das automatisierte Fahren schnell an ihre Grenzen. Heutige Fahrerassistenzsysteme können bereits Menschen, Tiere, Objekte und Fahrzeuge erkennen. Ob in der jeweiligen Situation auch ein Unfall droht, könnten sie in naher Zukunft mit Hilfe von generativer KI ermitteln. Die generative KI trainiert die Systeme für das automatisierte Fahren auf der Basis von großen Datenmengen, aus denen auf diese Weise bessere Erkenntnisse gewonnen werden können.

Bosch kooperiert im Bereich KI nicht exklusiv mit Microsoft, sondern auch mit anderen wichtigen Marktteilnehmern wie AWS und Google. Bosch gehört auch zu den Investoren des wichtigsten deutschen KI-Start-ups Aleph Alpha aus Heidelberg. Diese Partnerschaft trage erste Früchte, sagte Rückert. So habe Bosch in Nordamerika gemeinsam mit Aleph Alpha eine KI-basierte Spracherkennung für einen Premium-Automobilhersteller eingeführt. Ein Sprachbot verstehe und beantworte dabei Anrufe bei der Pannenhilfe durch natürliche Sprachverarbeitung, die auch Dialekte, Akzente und Stimmungen erfasse. "Die Wartezeit für den Fahrer wird aufgrund der Direktannahme des Gesprächs auf ein Minimum reduziert." Bereits 40 Prozent der Anrufe könnten automatisiert bearbeitet und gelöst werden. Auch der firmeninterne Chatbot "Ask Bosch" arbeitet mit Aleph-Alpha-Technologie.