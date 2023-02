Boehlerit hat im technischen Vertrieb in Österreich vier zusätzlichen Außendienstmitarbeiter aus der Branche aufgenommen. Mit insgesamt zehn technischen Außendienstmitarbeitern soll das Service vor Ort verstärkt und somit die Produktivität der österreichischen KundInnen gesteigert werden. Zusätzlich wurden in der Zerspanung auch das anwendungstechnische Team sowie das Engineering auf weit über 20 MitarbeiterInnen für den Heimmarkt und für die weltweite Boehlerit Gruppe erweitert.



Vor allem in der Hauptindustrieregion Oberösterreich, aber auch in Niederösterreich und Salzburg hat Boehlerit die Betreuungsdichte wesentlich erhöht. Auch im Westen gibt es Neues; mit einer neuen Außendienstbesetzung für Tirol, Südtirol und Vorarlberg. Durch diese teilweise zusätzlichen Neubesetzungen wird auch automatisch die Betreuungsdichte in den Bundeländern Steiermark, Kärnten, Burgenland und Wien höher.



Boehlerit bietet mit seiner technischen Außendienstmannschaft Produkte in allen Hauptbereichen der Zerspanung, vom Drehen, Fräsen, Gewinden bis zu den Sonderanwendungen Drehschälen und der Bearbeitung von Kurbelwellen, Schienen, Radsatz und Walzenbearbeitung bis zum Sägen an. Als Ergänzung zum eigenen Boehlerit Produktportfolio vertreibt Boehlerit das breite Aufnahmeprogramm und die Schrumpftechnologie vom Schwesterunternehmen Bilz, sowie das Horn Stechprogramm und die superharten Schneidstoffe von TiroTool. Als Abrundung ist Boehlerit auch der Ansprechpartner beim Adam Gewinderollprogramm.